Национальный автомобильный союз просит проверить АЗС на качество топлива

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в правительство с просьбой провести массовые проверки качества топлива на автозаправочных станциях. Из-за дефицита недобросовестные реализаторы разбавляют бензин для увеличения запасов.

Письмо от НАС было направлено вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишут «Известия». «По данным участников рынка и по обращениям автомобилистов в Национальный автомобильный союз, на заправках появляется топливо, не соответствующее требованиям законодательства. Образуются нелегальные АЗС, мобильные заправочные комплексы, реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом», – говорится в обращении.

С 2023 года в России действует мораторий на проверки бизнеса. Контрольно-надзорные мероприятия по отношению к заправкам проводятся лишь в отдельных регионах по предписаниям Генпрокуратуры. В НАС считают, что в настоящее время фактически утрачен оперативный контроль за качеством топлива, что «может привести к массовым проблемам автовладельцев, потерям из-за недолива, аварийным ситуациям из-за несоблюдения правил безопасности».

«Автомобильное топливо – товар первой необходимости, а его качество напрямую влияет на безопасность граждан и экономику страны. На этом рынке с высокой конкуренцией, где представлено более 100 участников и свыше 30 тыс. АЗС, необходим четкий контроль со стороны государства. Особенно важно обеспечить такой контроль сейчас, когда отдельные заправки могли столкнуться с локальным дефицитом, что создает потенциальный соблазн решить проблему незаконными способами, подделывая, размешивая бензин, проводя различные манипуляции по увеличению его объема», – пояснил президент НАС Антон Шапарин.

Ранее о махинациях с топливом на АЗС сообщали в Союзе автосервисов России. На заправках все чаще встречается некачественное, разбавленное топливо. Это связано с тем, что производители начали массово экономить на качестве, так как не могут дальше повышать цены.

Москва, Зоя Осколкова

