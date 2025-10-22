российское информационное агентство 18+

Годовая инфляция в России увеличилась до 8,14%

Тенденция к повышению инфляции в России получила продолжение. Как говорится в обзоре министерства экономического развития РФ на основе данных Росстата, индекс потребительских цен достиг отметки 8,14%. Неделей ранее показатель составлял 8,08%.

Больше всего в годовом выражении подорожали регулируемые бытовые услуги, а также туризм – на 12,08%. Продовольствие за год выросло в стоимости в среднем на 9,47%.

Непродовольственные товары увеличились в цене на 4,23%, но при этом автомобильное топливо подорожало уже на 14,68%.

Москва, Анастасия Смирнова

