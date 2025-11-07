российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 ноября 2025, 10:20 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Мировые цены на подсолнечное масло подскочили до максимума за три года

Цены на подсолнечное масло на мировом рынке выросли до максимума за три года. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

Цены на подсолнечное масло в октябре текущего года увеличивались четвертый месяц подряд – на 3,4%, достигнув 1357 долларов за тонну. Это стало максимальным значением с октября 2022 года, передает РИА «Новости».

Стоимость масла растет из-за обвала поставок с Украины. Украинские производители снижают экспорт с декабря прошлого года, а в сентябре на мировой рынок было поставлено 203,4 тысячи тонн подсолнечного масла, что в 1,8 раза меньше уровня годом ранее.

С начала года украинские экспортеры продали всего 3,1 млн тонн против 4,5 млн за девять месяцев прошлого года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Рост цен

Инфляция в России приостановила рост / Ритейлеры предупредили о проблемах с продуктами из-за фиксации цен / Годовая инфляция в России увеличилась до 8,14% / Правительство будет отслеживать цены на рыбу на основе биржевых данных / В минэкономразвития РФ ждут снижения инфляции к концу года / Инфляция в России снова начала ускоряться / В России стабилизировались цены на красную икру / Аналитики назвали товары, которые подорожают из-за повышения НДС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Экономика, Рост цен,