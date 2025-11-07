Мировые цены на подсолнечное масло подскочили до максимума за три года

Цены на подсолнечное масло на мировом рынке выросли до максимума за три года. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

Цены на подсолнечное масло в октябре текущего года увеличивались четвертый месяц подряд – на 3,4%, достигнув 1357 долларов за тонну. Это стало максимальным значением с октября 2022 года, передает РИА «Новости».

Стоимость масла растет из-за обвала поставок с Украины. Украинские производители снижают экспорт с декабря прошлого года, а в сентябре на мировой рынок было поставлено 203,4 тысячи тонн подсолнечного масла, что в 1,8 раза меньше уровня годом ранее.

С начала года украинские экспортеры продали всего 3,1 млн тонн против 4,5 млн за девять месяцев прошлого года.

