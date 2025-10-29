Инфляция в России приостановила рост

По итогам недели с 21 по 27 октября годовая инфляция в России замедлилась до 8,13%. Об этом говорится в обзоре министерства экономического развития РФ на основе данных Росстата.

Как следует из обновленных расчетов ведомства, больше всего в годовом выражении подорожали регулируемые бытовые услуги, а также туризм – на 12,15%. Продовольствие за год выросло в стоимости в среднем на 9,45%.

Непродовольственные товары увеличились в цене на 4,17%, но при этом автомобильное топливо подорожало уже на 14,98%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube