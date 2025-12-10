российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 декабря 2025, 21:30 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Инфляция в России замедлилась до 6,34%

Индекс потребительских цен в годовом выражении в России на 8 декабря составил 6,34%, снизившись за неделю на 0,27%, следует из обзора министерства экономического развития РФ, подготовленного на основе данных Росстата.

Согласно обновленным расчетам, за год больше всего цены выросли в сфере регулируемых, бытовых и туристических услуг – на 12,19%. Продукты подорожали в среднем на 6,89%, непродовольственные товары – на 3,23%. При этом стоимость бензина по сравнению с прошлогодним уровнем выросла на 12,12%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Рост цен

Годовая инфляция в России замедлилась до 6,61% / Годовая инфляция в России замедлилась до 7,12% / В России резко вырос разрыв между регионами в стоимости товаров и услуг / Мировые цены на подсолнечное масло подскочили до максимума за три года / Инфляция в России приостановила рост / Ритейлеры предупредили о проблемах с продуктами из-за фиксации цен / Годовая инфляция в России увеличилась до 8,14% / Правительство будет отслеживать цены на рыбу на основе биржевых данных

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Экономика, Рост цен, Рост цен на бензин,