Годовая инфляция в России замедлилась до 7,12%

Индекс потребительских цен в годовом выражении в России на 19 ноября составил 7,12%, снизившись за неделю на 0,61%, следует из обзора министерства экономического развития РФ, подготовленного на основе данных Росстата.

Согласно обновленным данным, за год больше всего цены выросли в сфере регулируемых, бытовых и туристических услуг – на 12,06%. Продукты подорожали в среднем на 8,39%, непродовольственные товары – на 3,54%. При этом стоимость бензина по сравнению с прошлогодним уровнем выросла на 13,86%.

Москва, Анастасия Смирнова

