Цены на товары и услуги подскочили дважды из-за повышения НДС

Бизнес в России дважды повышал цены из-за повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Больше других выросли расценки в сфере логистики, услуг и IT. Бизнес, помимо налогов, объясняет это ростом зарплат и подорожанием топлива, однако издержки в итоге переложили на потребителей, пишет газета «Известия».

С 1 января 2026 года в России налог на добавленную стоимость вырос с 20% до 22%. При этом еще в 2025 году существенная часть бизнеса сразу закладывала в новые прайсы будущие налоговые изменения, чтобы избежать резких скачков позже. Теперь товары и услуги резко подорожали еще раз – уже после Нового года. Как следует из данных Росстата, в стране в целом ускорились темпы инфляции: с 1 по 12 января цены в среднем увеличились на 1,26%.

В сфере логистики цены выросли до 20%. С октября по декабрь предприниматели, ожидая вступления в силу корректировок, подняли стоимость на свою продукцию до 10%. Бизнес, помимо налогов, объясняет это ростом зарплат и подорожанием топлива.

В сфере услуг – общепит, фитнес, частные медицина и образование – повышение цен с января в среднем составило около 8-10%. Ряд сетевых игроков анонсировал индексацию заранее, еще в IV квартале прошлого года, прямо указывая на рост фонда оплаты труда, аренды и коммунальных расходов.

В IT и цифровых услугах с этого года цены увеличились на 5-7%, уточнил Сергей Катырин. Основные статьи затрат здесь – это рабочие места, серверы и телекоммуникационное оборудование. В этом сегменте за 2025 год бизнес увеличил стоимость услуг на 30-50%.

Что касается продовольствия, лидерами роста стали овощи – плодоовощная продукция подорожала на 7,9%. На это отчасти влияет и сезонный фактор. При этом осенью 2025-го после объявлений о возможном повышении НДС эти продукты также прибавляли в цене. Федеральная антимонопольная служба пообещала отреагировать. В ведомстве сообщили, что уже направили запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта.

В Ассоциации экспортеров и импортеров отметили, что налоговые изменения действительно могут создать почву для пересмотра цен. Однако при повышении налога на 2 п.п. многие организации подняли цены гораздо сильнее. Проблема начинается там, где повышение выходит за разумные рамки и не соотносится с реальным ростом нагрузки.

Кроме того, часть компаний перешла из сегмента малого и среднего бизнеса в крупный. Это связано со снижением порогов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Так, в 2026 году освобождение от уплаты налога на УСН есть только у тех, чьи доходы за 2025 год не превысили 20 млн рублей. При этом порог будет понижаться и далее – в 2027-м он составит 15 млн, а далее – 10 млн.

Но в любом случае повышение бизнесом цен на 10% и более фактически можно считать злоупотреблением, попыткой не только компенсировать фискальные расходы, но и получить дополнительные прибыли, говорят аналитики. В России изначально заложен таргет по инфляции, Центральный банк традиционно ориентируется на уровень около 4%, и в этом году целевой диапазон составляет примерно 4-5%. Любое превышение этого уровня уже можно рассматривать как отклонение от допустимых рамок.

