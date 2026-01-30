К весне в России резко подорожают смартфоны

Производители смартфонов уведомили российские розничные сети о росте отпускных цен. Мобильные устройства подорожают на 10-30%. Гаджеты, закупленные по новой стоимости, поступят в магазины РФ в марте-апреле.

О предстоящем подорожании предупредили китайские компании, пишут «Известия» со ссылкой на два источника, близких к одному из ритейлеров и к одному из дистрибьюторов. «Участники рынка уже получают обновленные прайс-листы, в которых указаны повышенные закупочные цены. Наиболее заметные изменения ожидаются в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также на моделях с увеличенным объемом встроенной памяти и накопителей», – сказал один из собеседников издания.

По его словам, ценники в рознице обновятся уже в марте-апреле 2026 года – в зависимости от бренда, линейки и объема встроенной памяти они будут дороже на 15-30%. Партнеры действительно планируют повышение цен на 20-30%, у каждого вендора свои показатели, подтвердил другой источник.

Основной причиной роста называют подорожание компонентов, отвечающих за память устройств. Наибольшее увеличение стоимости ожидается в низкоценовом сегменте, где доля памяти в себестоимости смартфона выше остальных комплектующих.

На рынок сильно повлияло развитие сферы искусственного интеллекта. Ведущие производители чипов сосредоточены на исполнении заказов крупнейших разработчиков и владельцев ИИ-дата-центров, таких как OpenAI или Microsoft. Это сформировало дефицит для производителей электроники и розничного рынка.

Аналитики прогнозируют рост цен в течение всего 2026-го. За первые полгода рост цен может составить более 30%, а в некоторых сегментах доходить и до 50%. Условно то, что стоит сейчас 10-11 тысяч рублей, летом будет стоить уже 15 тысяч.

