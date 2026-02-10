СМИ: Маркировка кофе спровоцирует всплеск «серого» рынка

Российские производители кофе завершают подготовку к внедрению обязательной цифровой маркировки. По словам экспертов, нововведение поспособствует появлению на рынке нелегального оборота кофе, а стоимость для конечного потребителя может вырасти. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным оператора системы «Честный знак», компании тестируют оборудование и процессы нанесения кодов Data Matrix, опираясь на опыт маркировки какао, реализуемый с декабря 2025 года. Тем временем, ажиотаж вокруг маркировки уже усиливает активность на альтернативных площадках, рассказывают участники рынка.

Telegram-каналы и мелкие маркетплейсы без строгого мониторинга кодов могут стать новыми центрами сбыта, где теневые продажи могут вырасти на фоне общего снижения нелегального оборота. Теневыми каналами сбыта также станут региональные рынки и ярмарки с низким уровнем контроля. К зонам риска относятся и небольшие предприятия общественного питания, готовые экономить на сырье для снижения своих издержек.

Цифровой контроль призван вычистить рынок от примесей вроде зерновых и корнеплодов с ароматизаторами. Но часть суррогатов уйдет в неформальные сети. В середине года около 10-15% оборота «серого» кофе может временно уйти в полутеневой оборот, прогнозируют аналитики. Российский кофейный рынок, уверяют предприниматели, вот-вот ощутит эффект перехода.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) не прогнозируют существенного и необоснованного повышения цены на полке из-за маркировки. «Из опыта внедрения системы маркировки, результатов профильных исследований и заявлений самих компаний-производителей можем сказать, что на цену влияет множество факторов, в том числе удорожание сырья, энергоресурсов, упаковочных материалов и логистики», – говорит председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Но многие эксперты всё же полагают, что издержки реформы неизбежно лягут на участников рынка. Высока вероятность, что покупатели дешевого растворимого кофе могут столкнуться либо с подорожанием легального продукта на 5-7%, либо с уходом своего бренда в цифровую тень, где гарантий качества нет вовсе.

Москва, Зоя Осколкова

