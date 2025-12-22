В России с 2026 года подорожает техосмотр легковых автомобилей

Стоимость технического осмотра для владельцев легковых автомобилей вырастет почти на 10% в наступающем году. Об этом свидетельствуют установленные регионами тарифы. Самым дорогим ТО будет на Чукотке.

Субъекты федерации должны были до 20 декабря утвердить тарифы на технический осмотр, которые будут действовать с 1 января 2026 года. Ставки определяются в соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Согласно подсчетам «Коммерсанта», в среднем цены на ТО легковой машины с нового года вырастут на 9,7%. В 2024 году индексация составляла 7,4-7,5%.

Самый дорогой тариф будет установлен на Чукотке (5,4 тыс. рублей за машину), в Санкт-Петербурге (2 тыс. рублей), Амурской области (1,85 тыс. рублей), Ненецком автономном округе (1,75 тыс. рублей). Регионы с самыми низкими ценами – Волгоградская и Новгородская области (1,07 тыс. рублей).

Техосмотр обязателен для прохождения легковыми такси, грузовиками и автобусами. Физлица обязаны проходить ТО только при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию.

Москва, Зоя Осколкова

