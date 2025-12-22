российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 декабря 2025, 13:28 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко

Цены на ПК резко взлетят в первой половине 2026 года

Аналитики спрогнозировали резкий рост цен на персональные компьютеры в первой половине 2026 года. По некоторым оценкам, наступающий год может стать одним из самых сложных для покупателей компьютерных компонентов, превзойдя по масштабу даже кризисы в периоды пандемии и бума майнинга криптовалют.

Как сообщает издание Wccftech, на рынке ПК сложились условия «идеального шторма». Рост стоимости подстегивают окончание поддержки ОП Windows 10 и активное продвижение концепции ИИ-ориентированных компьютеров.

Кроме того, обостряется дефицит оперативной памяти, что не позволит производителям сохранять доступные цены при улучшенных конфигурациях, требуемых для работы с ИИ.

Крупные компании, включая Lenovo, Dell, HP, Acer и ASUS, уже предупреждают клиентов о грядущем повышении цен на 15-20% и пересмотре контрактов. IDC ожидает снижения мировых поставок ПК на 4,9% в следующем году. В таких условиях преимущество получат крупные вендоры, способные предлагать готовые системы с «привлекательной ценностью», в то время как ПК кастомизированных сборок могут значительно подорожать.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Рост цен

В России с 2026 года подорожает техосмотр легковых автомобилей / ФАС взяла под контроль цены на продукты на фоне роста НДС до 22% / Инфляция в России замедлилась до 6,34% / Годовая инфляция в России замедлилась до 6,61% / Годовая инфляция в России замедлилась до 7,12% / В России резко вырос разрыв между регионами в стоимости товаров и услуг / Мировые цены на подсолнечное масло подскочили до максимума за три года / Инфляция в России приостановила рост

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Технологии, Экономика, Рост цен,