Четверг, 18 декабря 2025, 11:04 мск

ФАС взяла под контроль цены на продукты на фоне роста НДС до 22%

Федеральная антимонопольная служба России предупредила торговые сети и крупнейшие отраслевые объединения о недопустимости повышения цен на социально значимые продукты питания в связи с предстоящим изменением ставки налога на добавленную стоимость. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В ведомстве отметили, что ставка налога для таких товаров по-прежнему составит 10%. Повышение их стоимости на основании изменения НДС будет считаться необоснованным, подчеркнули в ФАС.

Разъясняющие письма направлены в Ассоциацию компаний розничной торговли, Союз независимых сетей России, а также крупнейшим федеральным ретейлерам, включая «Магнит», «Х5» «Ашан», «О'Кей», «Ленту», «Метро», «Верный» и другие.

Закон о повышении ставки НДС с 20% до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

