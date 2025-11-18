В России резко вырос разрыв между регионами в стоимости товаров и услуг

В России увеличился разрыв в стоимости фиксированного набора товаров и услуг между регионами. По данным Росстата, разница подскочила сразу на 12% и составила 19 тысяч рублей. По словам аналитиков, различия связаны с неравномерным ростом зарплат в субъектах, затрат на логистику и производство продовольствия, а также с разной степенью конкуренции на региональных рынках.

В состав набора, стоимость которого анализирует Росстат, входят 83 позиции, включая продукты питания, бытовую химию, услуги ЖКХ, связи и общественного транспорта. Данные нужны для межрегионального сравнения покупательной способности. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в среднем по РФ на октябрь 2025 года превысила 25 тысяч рублей. За год показатель вырос на 10%, пишут «Известия».

Самый дорогой набор оказался на Чукотке (41 тысяча рублей) и в Москве (38 тысяч), самый дешевый – в Саратовской и Астраханской областях (22 тысячи). Таким образом, разрыв между регионами достиг 19 тысяч – это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Впервые за два года эта разница выросла – сразу на 12%.

Подорожание товаров и услуг по регионам не было равномерным. На Чукотке за год цены поднялись на 11%, в Москве – на 15%. Замыкает тройку самых дорогих субъектов Мурманская область – там базовые товары подорожали на 14%. Самый низкий рост зафиксирован в Саратовской, Астраханской и Орловской областях – 8-9%.

По словам аналитиков, рост разрыва в стоимости фиксированного набора в 2025 году связан как с общей высокой инфляцией, так и с неравномерной динамикой цен по регионам. В субъектах с более дорогой стоимостью жизни замедление инфляции происходит медленнее, чем на территориях с относительно низкими ценами.

Высокая стоимость набора в северных и дальневосточных регионах объясняется объективными факторами – значительными транспортными расходами и более дорогим топливом. Цены на свежие фрукты и овощи здесь заметно выше среднероссийских, поскольку их доставляют из других субъектов и в итоговую стоимость закладывается высокая логистика. В Москве более высокий уровень цен частично связан с тем, что в столице выше аренда, а также зарплаты и доходы населения.

Усиление ценового расслоения между регионами может привести к росту социальной напряженности, если доходы населения не поспевают за удорожанием жизни на более дорогих территориях. Такая ситуация способна усилить внутреннюю миграцию: северные и удаленные субъекты будут терять жителей, а более доступные – испытывать дополнительное давление на рынок труда и социальную инфраструктуру.

