Годовая инфляция в России замедлилась до 6,61%

Индекс потребительских цен в годовом выражении в России на 1 декабря составил 6,61%, следует из обзора министерства экономического развития РФ, подготовленного на основе данных Росстата.

Согласно обновленным расчетам, за год больше всего цены выросли в сфере регулируемых, бытовых и туристических услуг – на 12,21%. Продукты подорожали в среднем на 7,46%, непродовольственные товары – на 3,34%. При этом стоимость бензина по сравнению с прошлогодним уровнем выросла на 12,66%.

Москва, Анастасия Смирнова

