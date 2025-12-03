российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 декабря 2025, 20:56 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Годовая инфляция в России замедлилась до 6,61%

Индекс потребительских цен в годовом выражении в России на 1 декабря составил 6,61%, следует из обзора министерства экономического развития РФ, подготовленного на основе данных Росстата.

Согласно обновленным расчетам, за год больше всего цены выросли в сфере регулируемых, бытовых и туристических услуг – на 12,21%. Продукты подорожали в среднем на 7,46%, непродовольственные товары – на 3,34%. При этом стоимость бензина по сравнению с прошлогодним уровнем выросла на 12,66%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Рост цен

Годовая инфляция в России замедлилась до 7,12% / В России резко вырос разрыв между регионами в стоимости товаров и услуг / Мировые цены на подсолнечное масло подскочили до максимума за три года / Инфляция в России приостановила рост / Ритейлеры предупредили о проблемах с продуктами из-за фиксации цен / Годовая инфляция в России увеличилась до 8,14% / Правительство будет отслеживать цены на рыбу на основе биржевых данных / В минэкономразвития РФ ждут снижения инфляции к концу года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Рост цен, Рост цен на бензин,