Четверг, 26 февраля 2026, 09:41 мск

Россиянам назвали самый подешевевший молочный продукт

Сливочное масло оказалось самым подешевевшим молочным продуктом в России. Средняя розничная цена на него в середине февраля снизилась на 5,3% за год и составила 1163,9 рубля за килограмм. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Руспродсоюз».

В отраслевой организации данную тенденцию объясняют ростом производства, снижением спроса, большим объемом складских запасов. Кроме того, усилилась конкуренция со стороны белорусских компаний.

Ранее сообщалось, что цены на молоко в России продолжают расти, несмотря на его переизбыток. Согласно данным Росстата, розничные цены на молоко за прошлый год выросли на 19% – до 96 рублей за литр.

Москва, Наталья Петрова

