Пятница, 20 февраля 2026, 11:50 мск

В России снова взлетели цены на молочку

Цены на молоко продолжают взвинчивать, несмотря на его переизбыток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», розничные цены на молоко за 2025 год выросли на 19% – до 96 рублей за литр. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные Росстата.

Не отстают и остальные молочные продукты: сливочное масло подорожало на 23% (до 1,2 тысячи рублей за килограмм), сметана – на 18% до (358 рублей за кило), кисломолочка – на 16% (до 123 рублей за килограмм).

При этом растет и объем излишков сырого молока у его производителей. На конец 2025 года его оценивали в 73,5 тысячи тонн (+9% год к году). В результате стоимость сырья в регионах достигла критически низких значений. Фермеры уже отмечают, что кто-то из крупных производителей уже начал выливать часть продукции, а небольшим приходится снижать цены и закрывать фермы.

Участники рынка говорят, что избыток молока вызван не только ростом его производства, но и снижением объемов переработки, так как рост цен вызвал значительное падение потребительского спроса.

Антимонопольная служба начала проверку ценообразования у 11 крупнейших торговых сетей. Но не торопятся снижать цены и переработчики: закупая сырье по сниженной цене, они закладывают в расценки ожидаемый рост себестоимости. Ведь несырьевые издержки в лучшем случае остаются стабильными, а в течение года могут и увеличиться.

При этом на снижение продаж российских производителей влияет и конкуренция с белорусской молочкой: российский бизнес сетует, что за счет значительной поддержки, получаемой оппонентами от государства, их продукция в итоге оказывается дешевле.

Впрочем, некоторые участники рынка не исключают, что к лету молочная продукция на полках магазинов может все-таки подешеветь.

Напомним, что накануне «Новый День» писал о том, как фермер вынужден был слить в землю 26 тонн молока, потому что не смог его продать.

Челябинск, Виктор Елисеев

