В России снова взлетели цены на молочку

Цены на молоко продолжают взвинчивать, несмотря на его переизбыток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , розничные цены на молоко за 2025 год выросли на 19% – до 96 рублей за литр. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные Росстата.

Не отстают и остальные молочные продукты: сливочное масло подорожало на 23% (до 1,2 тысячи рублей за килограмм), сметана – на 18% до (358 рублей за кило), кисломолочка – на 16% (до 123 рублей за килограмм).

При этом растет и объем излишков сырого молока у его производителей. На конец 2025 года его оценивали в 73,5 тысячи тонн (+9% год к году). В результате стоимость сырья в регионах достигла критически низких значений. Фермеры уже отмечают, что кто-то из крупных производителей уже начал выливать часть продукции, а небольшим приходится снижать цены и закрывать фермы.

Участники рынка говорят, что избыток молока вызван не только ростом его производства, но и снижением объемов переработки, так как рост цен вызвал значительное падение потребительского спроса.

Антимонопольная служба начала проверку ценообразования у 11 крупнейших торговых сетей. Но не торопятся снижать цены и переработчики: закупая сырье по сниженной цене, они закладывают в расценки ожидаемый рост себестоимости. Ведь несырьевые издержки в лучшем случае остаются стабильными, а в течение года могут и увеличиться.

При этом на снижение продаж российских производителей влияет и конкуренция с белорусской молочкой: российский бизнес сетует, что за счет значительной поддержки, получаемой оппонентами от государства, их продукция в итоге оказывается дешевле.

Впрочем, некоторые участники рынка не исключают, что к лету молочная продукция на полках магазинов может все-таки подешеветь.

Напомним, что накануне «Новый День» писал о том, как фермер вынужден был слить в землю 26 тонн молока, потому что не смог его продать.

Челябинск

