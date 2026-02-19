В Свердловской области производители молока снова вынуждены сливать его в землю в буквальном смысле – молокозаводы не принимают у фермеров сырой продукт. Видеозаписью с «Новым Днем» поделился читатель агентства. «Ну не могу я сдерживать эмоции, ну куда это? Приходится все это сливать на землю! 26 тонн молока. Сколько же это трудов! Сколько затрат! 26 тонн… целый час сейчас такая струя будет бежать просто на землю», – говорит он.

Подобные ситуации периодически происходят в регионе. Свердловская область считается лидером по производству молока. Однако нередко производители молочных продуктов закупают его не у местных поставщиков, а за рубежом. В частности, в Белоруссии и в Китае в виде сухого порошка, который стоит дешевле. Конкурировать с ценами на такое сырье уральские фермеры не могут – закупочная цена в таком случае не покрывает даже расходы на производство и транспортировку молока.

Сегодня в Екатеринбурге проходит окружной форум «Единой России». На одном из круглых столов – «Выбирай свое» – партийцы как раз обсуждают, «как сделать российские бренды выбором № 1». На форуме ожидается зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

