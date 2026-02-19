Дмитрий Медведев посетит окружной форум «Единой России» в Екатеринбурге

Сегодня, 19 февраля, в Екатеринбурге состоится отраслевой окружной форум партии «Единая Россия», посвященный развитию промышленности.

В работе форума примут участие председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, первый вице-премьер Денис Мантуров, губернаторы регионов Уральского федерального округа, руководители промышленных предприятий, депутаты Госдумы, сенаторы, ветераны СВО, координаторы партийных проектов. На форуме правительство отчитается о выполнении положений народной программы в сфере развития промышленности, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Реализация действующей народной программы практически завершена. Нам удалось добиться устойчивости экономики, выполнить социальные обязательства, нарастить помощь там, где это было необходимо. При поддержке партии обновляется инфраструктура городов и сел, строятся и ремонтируются школы, детские сады. Мы создали стимулы для импортозамещения и наращивания промышленного производства. Сейчас по всей стране «Единая Россия» отчитывается об этой работе. И запускает сбор предложений в новую народную программу. Мы приглашаем принять участие в этой работе всех, кому небезразлично будущее нашей страны. Чем шире и профессиональнее будет обсуждение – тем устойчивее курс развития России», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

