Ритейлеры предупредили о проблемах с продуктами из-за фиксации цен

Розничные сети опасаются возникновения проблем с поставками продуктов из-за законопроекта, который предполагает фиксацию цен в долгосрочных контрактах. В Минсельхозе, напротив, считают, что мера позволит стабилизировать стоимость социально значимых продуктов.

Министерство сельского хозяйство подготовило проект поправок в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Они призваны законодательно закрепить долю прямых долгосрочных договоров с фиксированной (формульной) ценой торговых сетей с поставщиками на социально значимые товары. В Минпромторге уточнили, что сейчас проходят экспертные обсуждения документа, пишут «Известия».

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направило письмо на имя главы Минсельхоза Оксаны Лут, в котором предупреждает, что фиксация стоимости может привести к серьезным последствиям – товары перетекут на серый рынок, а торговые сети столкнутся с убытками и трудно прогнозируемой ситуацией на рынке.

«Опыт прошлых лет (ценовые колебания на гречку, сахар, подсолнечное масло, яйца и т.п.) показывает, что подобные феномены труднопрогнозируемы, не поддаются регулированию, а при попытках его введения приводят к перетоку объемов регулируемой продукции на серый рынок и негативным изменениям в инвестиционных планах хозяйствующих субъектов. В связи с этим, цель законопроекта, определяемая как обеспечение стабильности рыночных цен (в условиях рыночной экономики) представляется недостижимой», – говорится в письме.

Представители торговли указали на то, что стабильность стоимости не достигалась даже в условиях централизованного планирования. Запрет на изменения в течение года и невозможность одностороннего отказа от выполнения договора формирует риск того, что любая даже незначительная ошибка в «формуле цены» несет фатальные последствия для сторон договоров поставки.

Бизнес считает, что наиболее оптимальным вариантом станет стимулирование производителей к заключению долгосрочных контрактов между производителями и переработчиками сырья, что позволит снизить волатильность в секторе и обеспечить стабильность себестоимости, а, значит, и цены для конечного потребителя. Также они предлагают властям учесть практический и позитивный опыт лидеров розничной торговли, развивающих проекты агроконтрактов и агроагрегаторов с производителями.

Москва, Зоя Осколкова

