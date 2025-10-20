Правительство будет отслеживать цены на рыбу на основе биржевых данных

Правительство России внесло рыбную продукцию в перечень товаров, мониторинг цен на которые происходит на основе биржевых данных. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В список попали основные промысловые виды рыб: минтай, треска, пикша, сельдь, скумбрия, горбуша, кета и нерка. «Участники рынка должны будут предоставлять на биржу информацию о внебиржевых сделках в отношении такой рыбной продукции при условии, что объем сделки составляет не менее 10 тонн. Это касается реализации продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке», – говорится в сообщении.

Благодаря нововведению можно будет отслеживать формирование цен на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара, а также поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке.

На предоставление данных действует переходный период: с 1 ноября 2025 такую информацию можно предоставлять в добровольном порядке, а с 1 марта 2026 года – в обязательном.

Москва, Зоя Осколкова

