Понедельник, 13 октября 2025, 17:27 мск

В минэкономразвития РФ ждут снижения инфляции к концу года

В министерстве экономического развития РФ ожидают снижения инфляции к концу текущего года. Глава ведомства Максим Решетников подтвердил своей предыдущий прогноз об индексе потребительских цен на уровне 6,8%.

«В сентябре у нас (инфляция) ниже 8%, итоговая оценка Росстата. Соответственно, мы рассматриваем, поскольку у нас в прошлом году было длительное ускорение инфляции в конце года, а сейчас мы находимся в другой части кривой, то тем самым мы на 6,8% выходим спокойно в конце года», – уточнил министр (цитата по «Прайм»), выступая на заседании комитета по бюджету нижней палате парламента.

Между тем, в России снова стали увеличиваться темпы роста потребительских цен. Как следует из обзора министерства экономического развития РФ, который составлен на основе данных Росстата, за неделю с 20 сентября по 6 октября инфляция в годовом выражении выросла с 8,01% до 8,08%.

Москва, Анастасия Смирнова

