Инфляция в России снова начала ускоряться

В России снова стали увеличиваться темпы роста потребительских цен. Как следует из обзора министерства экономического развития РФ, который составлен на основе данных Росстата, за неделю с 20 сентября по 6 октября инфляция в годовом выражении выросла с 8,01% до 8,08%.

В частности, продовольствие в годовом выражении подорожало уже на 9,78%, непродовольственные товары прибавили в стоимости 4%, но при этом стоимость автомобильного топлива выросла за неделю почти на процент – до 13,46%.

Туристические, регулируемые и бытовые услуги увеличились в стоимости в годовом выражении на 12,29%.

