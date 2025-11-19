российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 ноября 2025, 17:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Новак: цены на автомобильное топливо в России начали снижаться

Правительство РФ отмечает падение оптовых цен на автомобильное топливо и ждет их дальнейшего снижения на розничном рынке. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, уже можно говорить о стабилизации ситуации.

«Мы закрыли экспорт. Во-вторых, у нас сезонное снижение спроса. В-третьих, предприятия выходят из ремонтов, то есть увеличивается объем производства. Ситуация стабильная», – сказал Новак (цитата по ТАСС), обратив внимание, что оптовые цены на автомобильное топливо уже снизились.

«Частично уже цены скорректировались на заправках вниз. Уверен, что и дальше будут корректироваться вслед за оптовыми ценами. Это тоже носит инерционный характер. Мы видим, что уже на независимых заправках цены пошли вниз», – добавил Новак.

Стоит отметить, что на 12 ноября, согласно данным Росстата, годовой рост цен на бензин в России составил 14,29%. На 7 ноября повышение стоимости автомобильного топлива в годовом выражении оценивалось в 14,72%.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Рост цен на бензин

ФАС нашла топливный картель в Крыму: возбуждено дело / Инфляция в России приостановила рост / Национальный автомобильный союз просит проверить АЗС на качество топлива / Годовая инфляция в России увеличилась до 8,14% / На российских АЗС стали разбавлять бензин из-за дефицита / Топливный кризис: правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов / Потолок цен на автозаправках предложили ввести в России / Биржевые цены на бензин в России продолжают рост

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Экономика, правительство РФ, Рост цен на бензин,