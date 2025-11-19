Новак: цены на автомобильное топливо в России начали снижаться

Правительство РФ отмечает падение оптовых цен на автомобильное топливо и ждет их дальнейшего снижения на розничном рынке. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, уже можно говорить о стабилизации ситуации.

«Мы закрыли экспорт. Во-вторых, у нас сезонное снижение спроса. В-третьих, предприятия выходят из ремонтов, то есть увеличивается объем производства. Ситуация стабильная», – сказал Новак (цитата по ТАСС), обратив внимание, что оптовые цены на автомобильное топливо уже снизились.

«Частично уже цены скорректировались на заправках вниз. Уверен, что и дальше будут корректироваться вслед за оптовыми ценами. Это тоже носит инерционный характер. Мы видим, что уже на независимых заправках цены пошли вниз», – добавил Новак.

Стоит отметить, что на 12 ноября, согласно данным Росстата, годовой рост цен на бензин в России составил 14,29%. На 7 ноября повышение стоимости автомобильного топлива в годовом выражении оценивалось в 14,72%.

Москва, Анастасия Смирнова

