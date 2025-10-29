ФАС нашла топливный картель в Крыму: возбуждено дело

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении независимых участников розничного рынка автомобильного топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На территории Крыма в течение месяца действовали ограничения на продажу автомобильного топлива в связи с его подорожанием на фоне дефицита. В конце прошлой недели глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал свободную продажу топлива без ограничений на 270 автозаправочных станциях.

Симферополь, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

