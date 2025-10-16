На российских АЗС стали разбавлять бензин из-за дефицита

Российские автозаправочные станции уличили в торговле разбавленным бензином. Владельцы идут на махинации, чтобы не повышать цены. Об этом заявил глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

На АЗС все чаще встречается некачественное, разбавленное топливо. Это связано с тем, что производители начали массово экономить на качестве, так как не могут дальше повышать цены, рассказал Валько порталу НСН.

«Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах. Но здесь нет достоверных фактов, – отметил эксперт. – Такое уже происходило у нас на рубеже нулевых и десятых годов на отдельных заправках. Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию».

Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) предложил ввести максимально допустимые цены на российских автозаправках. Автосоюз обратился к главе Федеральной антимонопольной службы с просьбой установить специальный ценовой индекс, который будет рассчитываться на основе стоимости топлива в регионе на аналогичную дату прошлого года с учетом накопленной инфляции.

Москва, Зоя Осколкова

