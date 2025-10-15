российское информационное агентство 18+

Среда, 15 октября 2025, 18:34 мск

Топливный кризис: правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Кабинет министров РФ принял решение об обнулении пошлин на импорт нефтепродуктов из третьих стран. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Правительство обнулило импортную пошлину – ранее действовала 5%-ная пошлина, запретительная. Поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты», – пояснил Новак, слова которого цитирует «Интерфакс».

В то же время вице-премьер обратил внимание, что «у нас инфраструктура в основном вся подготовлена на экспорт, поэтому возможностей не так много».

Москва, Анастасия Смирнова

