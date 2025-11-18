российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 ноября 2025, 18:10 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Минфин РФ подготовил пакет ответных мер в случае конфискации Западом российских активов

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Министерством финансов РФ подготовлен пакет ответных мер на случай конфискации замороженных на Западе российских активов. Как заявил глава ведомства Антон Силуанов, Россия намерена использовать аналогичные меры.

«Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений», – сказал Силуанов (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос об ответных мерах на конфискацию российских активов.

Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями об экспроприации активов России и двумя альтернативными опциями финансирования Украины, основанными на займах. Как предполагается, этот проект будет обсуждаться на саммите Евросоюза 18-19 декабря.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / правительство РФ

В России начался новый эксперимент по маркировке бакалейной продукции / В России будут отключать связь по запросу ФСБ / Центробанк РФ ожидает замедление отечественной экономики до отрицательных значений / Мишустин сообщил о планах смягчить условия НДС для малого и среднего бизнеса / Минфин РФ подготовил почти 600 поправок в проект федерального бюджета / Правительство РФ утвердило новые правила утильсбора на автомобили с 1 декабря / Минэкономразвития РФ оценило рост отечественной экономики в 1% / В Минэкономразвития РФ назвали снижение ключевой ставки «символическим»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Минфин РФ, правительство РФ,