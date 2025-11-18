Минфин РФ подготовил пакет ответных мер в случае конфискации Западом российских активов

Министерством финансов РФ подготовлен пакет ответных мер на случай конфискации замороженных на Западе российских активов. Как заявил глава ведомства Антон Силуанов, Россия намерена использовать аналогичные меры.

«Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений», – сказал Силуанов (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос об ответных мерах на конфискацию российских активов.

Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями об экспроприации активов России и двумя альтернативными опциями финансирования Украины, основанными на займах. Как предполагается, этот проект будет обсуждаться на саммите Евросоюза 18-19 декабря.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

