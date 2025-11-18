Правительство подготовило поправки в законопроект о запрете вейпов в России

Кабинет министров подготовил поправки во внесенный в нижнюю палату парламента законопроект о лицензировании розничной торговли табаком и никотиносодержащей продукцией. По сведениям РБК, документ позволит региональным властям вводить запрет на розничную продажу вейпов на местном уровне.

В поправках предусматривается возможность с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2031 года устанавливать в регионах запрет розничной продажи вейпов. Для этого субъект федерации должен будет принять соответствующий закон.

Ранее глава российского государства Владимир Путин поддержал идею полностью запретить продажу вейпов на территории РФ. Власти Саратовской области уже заявили, что готовы ввести полный запрет на продажу вейпов, если региону дадут такие полномочия.

Москва, Анастасия Смирнова

