Четверг, 6 ноября 2025, 19:47 мск

Правительство это поддерживает: Путин согласился запретить вейпы в России

Фото: kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин поддержал идею полностью запретить продажу вейпов на территории РФ. Об этом президент сказал во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.

«Вот, Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер РФ) головой кивает. Наше правительство это поддерживает», – отметил Путин (цитата по РИА «Новости»).

С просьбой о запрете вейпов к главе государства обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, обратив внимание, что положительный опыт есть в других странах мира. В ответ Путин одобрительно кивнул, подчеркнув, что «важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы» среди молодежи.

Ранее сообщалось, что Госдума в осеннюю сессию начнет работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России. В начале июня спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщал, что Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. По его словам, введение такой меры поддерживают практически все депутаты.

Самара, Анастасия Смирнова

