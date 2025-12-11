Путину доложили о взятии Северска в ДНР

Глава российского государства Владимир Путин получил доклады о полном переходе города Северска в Донецкой Народной Республике под контроль Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле прошло совещание, на котором обсуждалась текущая обстановка в зоне специальной военной операции с акцентом на положение дел на севере ДНР.

«Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады», – сказал представитель Кремля, слова которого цитирует ТАСС.

Песков также добавил, что глава государства «в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях».

Ранее сегодня Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска за прошедшие сутки установили контроль над селом Лиман Харьковской области.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube