российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 декабря 2025, 18:08 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путину доложили о взятии Северска в ДНР

Фото Минобороны РФ

Глава российского государства Владимир Путин получил доклады о полном переходе города Северска в Донецкой Народной Республике под контроль Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле прошло совещание, на котором обсуждалась текущая обстановка в зоне специальной военной операции с акцентом на положение дел на севере ДНР.

«Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады», – сказал представитель Кремля, слова которого цитирует ТАСС.

Песков также добавил, что глава государства «в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях».

Ранее сегодня Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска за прошедшие сутки установили контроль над селом Лиман Харьковской области.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Зеленский рассказал о работе над мирным планом и переговорах с США / ВСУ обстреляли больницу в Алешках: погибли три медработника, двое ранены / В ноябре в результате атак ВСУ в России погибли 38 мирных жителей, ранены более 250 человек / Над Брянской областью сбили 16 украинских беспилотников / ВС РФ продолжают зачистку Дмитрова, Светлого и Гришино в ДНР / Мирный житель российского Запорожья ранен в результате атаки БПЛА / Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников на подлете к Москве / Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии увеличилось до 14 человек: семеро госпитализированы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Путин Владимир, Украина,