российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 декабря 2025, 20:41 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области

Фото Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Об этом доложил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов главе российского государства Владимиру Путину.

«Группировка войск «Запад» после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города, на левом берегу реки Оскол. Сжимая кольцо окружения, штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка», – сказал Герасимов.

Президенту РФ также доложили о взятии города Северск в Донецкой Народной Республики. Путин, комментируя доклад начальник Генштаба, отметил хорошую динамику на всех направлениях специальной военной операции.

«Освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами, с замыслами Генерального штаба, и стратегическая инициатива полностью находится в руках российских Вооружённых Сил», – сказал глава государства.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

При атаке украинского БПЛА ранен мирный житель Запорожской области / Путину доложили о взятии Северска в ДНР / Зеленский рассказал о работе над мирным планом и переговорах с США / ВСУ обстреляли больницу в Алешках: погибли три медработника, двое ранены / В ноябре в результате атак ВСУ в России погибли 38 мирных жителей, ранены более 250 человек / Над Брянской областью сбили 16 украинских беспилотников / ВС РФ продолжают зачистку Дмитрова, Светлого и Гришино в ДНР / Мирный житель российского Запорожья ранен в результате атаки БПЛА

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Харьков, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,