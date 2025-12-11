При атаке украинского БПЛА ранен мирный житель Запорожской области

В Васильевском муниципальном округе российской части Запорожской области при атаке вражеского беспилотника пострадал местный житель. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Дрон сдетонировал возле приусадебного участка по улице Каховской города Васильевка. Мужчина 1966 года рождения получил множественные осколочные ранения», – уточнил губернатор.

Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение Васильевской центральной районной больницы.

Васильевка, Анастасия Смирнова

