При атаке украинского БПЛА ранен мирный житель Запорожской области

В Васильевском муниципальном округе российской части Запорожской области при атаке вражеского беспилотника пострадал местный житель. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
«Дрон сдетонировал возле приусадебного участка по улице Каховской города Васильевка. Мужчина 1966 года рождения получил множественные осколочные ранения», – уточнил губернатор.
Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение Васильевской центральной районной больницы.
Васильевка, Анастасия Смирнова
