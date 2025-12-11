Российские войска за прошедшие сутки установили контроль над селом Лиман Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Кроме того, были поражены используемые ВСУ объекты энергетики и топливного комплекса и пункты временной дислокации противника в 152 районах.

По данным военного ведомства, Лиман освободили бойцы группировки войск «Север». Населенный пункт находится южнее города Волчанска, о взятии которого стало известно в начале декабря. Подразделения «Северной» группировки также нанесли удары по ВСУ в Сумской области и атаковали противника в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Вильча и Волчанские Хутора Харьковской области.

Подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол формирований ВСУ и нанесли поражение противнику в районах Купянска-Узлового, Богуславки, Новоплатоновки и Куриловки Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

Бойцы группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженных сил ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров, а также зачистку Светлого и Гришино в ДНР. За сутки группировка поразила живую силу и технике 15 бригад и штурмовых полков ВСУ в районах Торецкого, Родинского, Красноярского, Светлого, Шевченко, Белицкого, Торского в ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ и громит врага в Запорожской и Днепропетровской областях. Под удары попали силы противника в районах населенных пунктов Терноватое, Косовцево, Варваровка, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.

«Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции и ударила по ВСУ в районах Северска, Краматорска, Степановки и Константиновки в ДНР.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Никольское и Понятовка Херсонской области.

Вместе с тем средствами ПВО сбиты десять реактивных снарядов системы HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 396 беспилотников самолетного типа.

Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

