Госдума готова поддержать полный запрет продажи вейпов

В Госдуме поддержат законопроект о полном запрете продажи вейпов, если такая инициатива поступит от правительства. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Накануне глава Минпромторга Антон Алиханов выступил «за тотальный запрет» вейпов в России. По его словам, возрастной ценз не всегда работает эффективно. «Я просто вижу, на кого ориентирована эта продукция, как она рекламируется и на кого нацелена», – сказал министр, отметив, что этот вопрос напрямую касается его как многодетного отца.

«После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке», – сказал Володин журналистам (цитата по сайту Госдумы).

По его словам, вред здоровью от вейпов очевиден. В жидкостях для вейпов «содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения – увеличивается риск развития тяжелых заболеваний», а «испарения вредны и для окружающих», подчеркнул Володин.

Политик напомнил, что ранее Госдума приняла закон о запрете продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Более того, указал он, увеличены административные штрафы за реализацию подросткам вейпов, введена уголовная ответственность за их неоднократную продажу несовершеннолетним. «Даже под угрозой ответственности недобросовестные торговцы все равно продают подросткам жидкий яд. Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия», – считает Володин.

Спикер Госдумы добавил, что такой запрос есть и от граждан: «большинство против торговли подобными товарами – на это указывают результаты опросов, об этом говорят избиратели».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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