«Будут какие-то корректировки»: ЦИК утвердил текст бюллетеня для голосования на выборах в Госдуму

Центризбирком России утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. В него включены 11 политических партий.

«Согласно статье 79 Федерального закона «О выборах депутатов Госдумы», ЦИК также утверждает текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу», – сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев на сегодняшнем заседании.

По его словам, в бюллетень включено 11 партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов. Наименования партий размещены в порядке, определенном жеребьевкой, которая прошла в ЦИК 5 августа.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что утвержденный текст избирательного бюллетеня может быть изменен. «Не торопитесь, не торопитесь ни в коем случае, в типографию никуда не отправлять. Проверяем, возможно, будут какие-то корректировки, просто будьте готовы, еще раз проверьте то, что есть», – сказала Памфилова, добавив, что комиссия специально утвердила текст бюллетеня сейчас из-за сложной в текущем году логистики.

Напомним, выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ними выборы различных уровней состоятся 20 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube