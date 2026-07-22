Госдума РФ приняла закон об ограничениях для осужденных релокантов

Депутаты Госдумы РФ приняли закон об ограничениях в отношении лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания.

Пакет законов поддержали 413 парламентариев, приняв его во втором и третьем чтениях. Инициатива предусматривает меры в отношении тех, кто осужден по приговору суда, либо тех, кто привлечен к административной ответственности за невыполнение закона об иноагентах; нарушение порядка деятельности иноагента; публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, за публичную дискредитацию ВС РФ или действий госорганов; за призывы к введению санкций против РФ, а также за участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации.

Осужденным релокантам запрещено оформление паспортов, заключение брака, смена имени, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого, легализация иностранных официальных документов, пользование услугами в консульствах, регистрация недвижимости. Кроме того, приостанавливается действие водительского удостоверения, а денежные средства будут заморожены.

Министерство внутренних дел должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Только при наличии этих условий могут быть применены ограничительные меры на основании решения Минюста. Предложения о применении мер смогут направлять МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, нововведение позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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