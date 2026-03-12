В Госдуме заявили об обманчивости зарплатной статистики

Половина россиян зарабатывает меньше минимума, необходимого для полноценной жизни. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» и лидер фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя данные статистики о росте зарплат в стране.

«Люди не могут прийти в себя от очередной сенсации от Росстата. Оказалось, за декабрь средняя зарплата в стране выросла более чем на 40 тысяч и сейчас составляет примерно 140 тысяч рублей. Старик Хоттабыч и граф Калиостро отдыхают», – констатировал политик, слова которого цитирует его пресс-служба.

Миронов обратил внимание, что декабрьский «феномен» объясняется просто: топ-менеджеры, члены советов директоров и руководство компаний «решили себя побаловать к Новому году: понавыписывали себе премий, повысили оклады, а Росстат все это послушно учел и вывел удивительную цифру, о которой большинство граждан и мечтать не смеют».

«Так что такой рост средней зарплаты демонстрирует усиление социального неравенства в стране, а вовсе не повышение народного благосостояния», – подчеркнул парламентарий.

По мнению лидера «эсеров», для оценки доходов населения надо ориентироваться на показатель медианной зарплаты.

«Медиана – это когда половина работников получает больше этого значения, а другая меньше. По независимым оценкам, сегодня это около 60 тысяч рублей. Сейчас примерно такую сумму «стоит» научно обоснованная потребительская корзина, которую мы вместе со специалистами РАН представили в 2019 году. Именно поэтому мы настаиваем, чтобы МРОТ сегодня составлял 60 тысяч рублей. Но пока это та самая медиана, которая показывает, что половина наших граждан получают меньше минимума, необходимого для полноценной жизни. Вот это реальность, в которой мы живем и которую обязаны изменить», – заключил Миронов.

Москва, Анастасия Смирнова

