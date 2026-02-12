В Госдуме заступились за Telegram

Глава партии «Справедливая России» и лидер фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронова направил официальное обращение в Совет безопасности РФ с предложением дать указание изучить целесообразность действий Роскомнадзора по замедлению Telegram. По его словам, блокировка этого мессенджера может навредить россиянам.

Политик обратил внимание, что ограничение работы Telegram в России вызвало крайне неоднозначную реакцию в обществе, и эти действия Роскомнадзора «могут угрожать безопасности граждан нашей страны».

«Неслучайно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что замедление работы Telegram может повлиять на донесение оперативной информации до жителей региона в случае ухудшения обстановки. Ведь фронтовая связь в зоне проведения специальной военной операции обеспечивается в том числе и посредством этого мессенджера», – пояснил Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Вместе с тем, как отметил лидер «эсеров», в российском сегменте Telegram сформировался мощный патриотический информационный ресурс из военкоров, волонтеров и всех, кто поддерживает специальную военную операцию. «Они оказывают влияние не только на внутреннюю аудиторию, но и на все страны бывшего СНГ, а также на зарубежную аудиторию. Многие органы власти используют Telegram для диалога с населением, что позволяет им оперативно реагировать на проблемы граждан», – сказал он.

«Считаю, что действия Роскомнадзора не должны приводить к снижению положительного влияния телеграм-каналов на продвижение национальных интересов и повышать риски социальной напряженности. Прошу Совет безопасности РФ изучить целесообразность действий Роскомнадзора по замедлению Telegram», – заключил Миронов.

Москва, Анастасия Смирнова

