Госдума утвердила закон о привлечении ВС РФ к защите россиян за рубежом

Госдума в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который разрешает использовать Вооруженные силы РФ для защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств. Соответствующие изменения внесены в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне».

Согласно новым нормам, по решению президента РФ Вооруженные Силы РФ могут быть привлечены для защиты россиян, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия.

Также по решению президента РФ меры по защите соотечественников должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, отмечал, что «западное «правосудие» превратилось в репрессивную машину по расправе над несогласными с навязываемыми еврочиновниками решениями». «В этих условиях важно сделать все, чтобы наши граждане за рубежом были защищены», – подчеркнул он.

Этот закон будет способствовать защите прав, свобод и законных интересов российских граждан, защите российских организаций от иностранных противоправных посягательств и противодействовать «кампании оголтелой русофобии, которая продолжается на внешнем треке», заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Законопроект об экстерриториальном использовании формирований ВС РФ правительство внесло в Госдуму 19 марта. Согласно ст. 8 федерального закона «О безопасности», президент принимает меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными организациями решений, противоречащих интересам России или основам ее правопорядка.

Москва, Наталья Петрова

