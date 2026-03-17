Вторник, 17 марта 2026, 17:27 мск

Банки и МФО обяжут уведомлять граждан о подписании кредита через «Госуслуги»

Госдума на заседании 17 марта одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан о подписании ими кредитного договора через портал «Госуслуги».

Согласно документу, кредитор и квалифицированное бюро кредитных историй должны будут информировать граждан через портал госуслуг о заключении договоров потребительского кредита, а также о возможности отказаться от заимствований в течение «периода охлаждения».

Уведомление должно быть направлено в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги» не позднее 15 минут с момента получения бюро кредитных историй соответствующей информации от банка или МФО. Оно будет содержать ключевые данные о кредите, информацию о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма превышает 50 тысяч рублей, и контакты кредитора.

Как пояснил соавтор законопроекта, первый заместитель председателя думского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, для граждан информирование будет бесплатным, передает пресс-служба Госдумы. «Это позволит по фиктивным заявкам, которые злоумышленники подают в банки и микрофинансовые организации, провести проверку и блокировать такие заявки до перечисления денежных средств. Реализация нашей законодательной инициативы поможет защитить граждан от кредитных мошенников», – убежден парламентарий.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Госдума

