Силуанов и Набиуллина получили «черную метку» от Путина, считают в Госдуме

Глава российского государства Владимир Путин прислал «черную метку» Центробанку и финансово-экономическому блоку правительства. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия» и лидер фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов.

«Глава государства поставил триединую задачу: вернуться на траекторию устойчивого экономического роста одновременно с замедлением инфляции и сохранением стабильности на рынке труда. Это означает, что рост ВВП, низкую инфляцию и высокую занятость не только можно, но и нужно совместить. А ведь все последние годы либералы уверяли, что необходимо выбирать: или одно, или другое, и предлагали сделать ставку на снижение инфляции. В результате экономику заморозили, а цены – нет», – констатировал политик, слова которого цитирует его пресс-служба.

Лидер «эсеров» считает, что либералов в значительной степени подвели самоуверенность и неспособность признавать свои ошибки.

«Как вам такое: «Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста продолжило уменьшаться». Нет, это не бред, это цитата из официального сообщения по итогам последнего заседания совета директоров ЦБ. Подозреваю, что эти перлы прочитал не только я, и не только я так на них отреагировал. Способны ли Набиуллина, Силуанов и иже с ними исправить то, что они напортачили? Очевидно, что нет. Нужны другие люди – со свежими идеями, без монетаристских тараканов в голове», – подчеркнул Миронов.

Москва, Анастасия Смирнова

