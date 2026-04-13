В лидерах рейтинга полезности депутатов Госдумы появился новичок

Парламентарии от «Единой России» заняли лидирующие позиции в рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», при этом в первой тройке появился новичок. Об этом свидетельствуют данные, которые сегодня представили авторы исследования – политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин.

В частности, первые три места в топ-50 рейтинга полезности депутатов Госдумы заняли Андрей Макаров, Сергей Боярский и Павел Крашенинников. При этом Боярский впервые попал в тройку лидеров, сместив со второго на четвертое место Ирину Яровую, которая стабильно входит в первую десятку самых эффективных депутатов. Примечательно, что в предыдущем рейтинге Боярский был на 14 позиции.

В топ-10, кроме Яровой, также попали Анна Кузнецова, Ярослав Нилов, Дмитрий Гусев, Виктор Водолацкий, Петр Толстой и Евгений Попов.

Вместе с тем, по итогам народного голосования лидерами оказались Алена Аршинова, Анатолий Выборный и Яна Лантратова.

Рейтинг самых активных депутатов возглавили Алексей Куринный, Андрей Кузнецов, Сергей Леонов, а по медийности – Ярослав Нилов, Каплан Панеш и Анатолий Аксаков.

В числе 50 самых эффективно работающих парламентариев 31 депутат от «Единой России», семеро из ЛДПР, шестеро из «Справедливой России», трое от КПРФ, двое из «Новых людей».

Москва, Анастасия Смирнова

