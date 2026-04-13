В лидерах рейтинга полезности депутатов Госдумы появился новичок

Парламентарии от «Единой России» заняли лидирующие позиции в рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», при этом в первой тройке появился новичок. Об этом свидетельствуют данные, которые сегодня представили авторы исследования – политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин.

В частности, первые три места в топ-50 рейтинга полезности депутатов Госдумы заняли Андрей Макаров, Сергей Боярский и Павел Крашенинников. При этом Боярский впервые попал в тройку лидеров, сместив со второго на четвертое место Ирину Яровую, которая стабильно входит в первую десятку самых эффективных депутатов. Примечательно, что в предыдущем рейтинге Боярский был на 14 позиции.

В топ-10, кроме Яровой, также попали Анна Кузнецова, Ярослав Нилов, Дмитрий Гусев, Виктор Водолацкий, Петр Толстой и Евгений Попов.

Вместе с тем, по итогам народного голосования лидерами оказались Алена Аршинова, Анатолий Выборный и Яна Лантратова.

Рейтинг самых активных депутатов возглавили Алексей Куринный, Андрей Кузнецов, Сергей Леонов, а по медийности – Ярослав Нилов, Каплан Панеш и Анатолий Аксаков.

В числе 50 самых эффективно работающих парламентариев 31 депутат от «Единой России», семеро из ЛДПР, шестеро из «Справедливой России», трое от КПРФ, двое из «Новых людей».

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube