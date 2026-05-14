Госдума разрешила россиянам работать больше: утверждены поправки в Трудовой кодекс

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтения законопроект, согласно которому предельная продолжительность сверхурочной работы увеличится со 120 до 240 часов в год.

Документ вносит изменения в статью 99 Трудового кодекса РФ и предполагает, что продолжительность сверхурочной работы может быть увеличена до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым соглашением.

Согласно принятым поправкам, первые два часа сверхурочной работы оплачивается не менее чем в полуторном размере от зарплаты, за последующие часы – не менее чем в двойном размере, начиная со 121 часа – не менее чем в двойном размере за каждый час.

В пояснительной записке к документу отмечается, что около 90% россиян готовы работать сверхурочно, в том числе ради дополнительного заработка. Однако действующее законодательство не позволяла работодателям оформлять переработку как сверхурочную работу. Кроме того, по мнению авторов инициативы, документ позволит решить проблему потребности в создании почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Госдума,