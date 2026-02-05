В Госдуме предложили выдавать бесплатные лекарства детям из многодетных семей

В Госдуме предложили поддержать многодетные семьи бесплатными лекарствами. С соответствующей инициативой обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В настоящее время многодетные семьи могут получить бесплатные лекарственные препараты на детей до шести лет. Лантратова предлагает повысить возрастной порог до 14 лет. Парламентарий отметила, что указанная норма не пересматривалась с момента принятия Постановления в 1994 году.

«За прошедший период существенно изменились приоритеты государственной политики в части поддержки многодетных семей, возросла стоимость лекарственных препаратов и уровень инфляции, что напрямую влияет на финансовую нагрузку, которую несет семья при заболевании ребенка», – пояснила Лантратова.

Согласно данным опросов, каждый третий родитель в России тратит на лечение сезонных простудных заболеваний от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, еще 29% – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

«В больших семьях дети часто заболевают по цепочке. Если заболел один, вирус подхватывают остальные. Родителям приходится покупать лекарства сразу на всех детей. Государственная поддержка должна распространяться не только на малышей, но и на остальных детей. Они так же находятся на обеспечении родителей и лечение их стоит ничуть не дешевле. Повышение возраста предоставления бесплатных лекарств будет хорошей адресной поддержкой многодетных семей», – заключила депутат.

Москва, Зоя Осколкова

