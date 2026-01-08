российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 января 2026, 12:17 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Госдуме анонсировали усиление контроля за мигрантами в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату российского парламента будут внесены несколько законодательных инициатив по совершенствованию миграционной политики.

По его словам, планируется сократить обязательный срок прохождения медосмотра для иностранцев, прибывающих в Россию на срок более чем три месяца, с 90 до 30 дней. Медицинские организации обяжут передавать данные об оформленных заключениях в МВД, а сведения о выявленных у мигранта инфекциях – в Роспотребнадзор для оперативной депортации заболевшего.

За уклонение иностранцев от процедуры медосвидетельствования предлагается ввести административную ответственность в виде штрафа с возможностью выдворения по решению суда.

Кроме того, планируется установить повышенную уголовную ответственность за подделку медицинских документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.

«Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Госдума

В Госдуме потребовали жесткий ответ на атаку беспилотников по резиденции Путина / В России резко повысили штрафы за навязывание товаров и услуг / Политологи составили рейтинг полезности депутатов Госдумы / В Госдуме отказались от законодательного запрета соцсетей для детей и подростков / Госдума и правительство прорабатывают варианты отсрочки от армии для выпускников колледжей / Лантратова представила законодательные инициативы о противодействии информационным атакам на детей / Госдума одобрила закон о бесплатном проживании и питании воспитанников интернатов в сфере искусств / Госдума прекратила полномочия депутата Вороновского, подозреваемого в получении взятки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Гастарбайтеры, Госдума,