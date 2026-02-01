В Госдуму внесли проект об обязательной видеофиксации сделок с недвижимостью

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается обязать нотариусов снимать на видео все сделки с недвижимостью. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции.

Инициатива предполагает, что отснятые материалы должны храниться в качестве доказательства с учетом сроков давности уголовного преследования по статьям, связанным с мошенничеством в этой сфере.

Авторы законопроекта считают, что данная мера поможет защитить россиян от мошенничеств при заключении сделок с недвижимостью.

Партийцы указывают, что отсутствие у нотариусов обязанности фиксировать свои действия при работе с населением создает риски для пожилых людей, чье жилье часто является единственным активом.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект, призванный защитить добросовестных приобретателей недвижимости. В свою очередь, Генпрокуратура России предложила обсудить идею введения периода охлаждения сделок недвижимости для борьбы с мошенничеством.

Москва, Наталья Петрова

