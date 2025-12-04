Генпрокуратура предложила ввести период «охлаждения» сделок с жильем для борьбы со «схемой Долиной»

Генпрокуратура России предложила обсудить идею введения периода охлаждения сделок недвижимости для борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной». Об этом сообщает РБК.

Для борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости можно обсудить идею «охлаждения» сомнительных сделок. Такие изменения «спроектированы в федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Идея заключается в том, чтобы приостанавливать регистрационные действия с имуществом при подозрительных сделках. Это позволит пресекать сделки, заключенные с «пороком воли продавца», считают в Генпрокуратуре.

Напомним, Лариса Долина летом 2024 года продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей и позже объявила, что совершила сделку под влиянием телефонных мошенников, отдав им деньги. Певица оспорила сделку по продаже квартиры. В марте этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье. В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении суд отказал. По мнению риелторов, этот судебный прецедент создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Случаи, когда суды встают на сторону жертв мошенников, лишая жилья тех, кто честно купил квартиру, приобретают массовый характер.

Москва, Зоя Осколкова

