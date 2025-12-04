«Схема Долиной» засбоила в Петербурге: суд не стал возвращать квартиру жертве мошенников

В Санкт-Петербурге суд отказался возвращать квартиру местной жительнице, которая продала недвижимость по указанию мошенников и отдала им почти все деньги. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

В январе прошлого года 65-летняя жительница Северной столицы стала жертвой аферистов. Злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками оператора связи и сотрудниками Банка России, сначала убедили жертву передать им все накопления и взятые в кредит средства, чтобы якобы предотвратить оформление на нее займов, а затем уговорили продать принадлежавшую ей квартиру. Петербурженка получила от покупательницы 9 млн рублей и почти все деньги перевела мошенникам. Затем она выехала из квартиры и ждала, когда ей вернут жилье.

В феврале знакомые пострадавшей приехали в проданную квартиру и обнаружили там рабочих, которые делали ремонт. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в суд с иском к покупательнице о признании сделки недействительной, полагая, что ответчица была в сговоре с аферистами.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отказал истице и оставил недвижимость в собственности покупателя.

«Само по себе то обстоятельство, что истец при заключении договора купли-продажи полагала, что данный договор является мнимой, совершенной лишь для вида сделкой, основанием для признания указанного договора недействительным не является», – сообщила Лебедева.

«Есть еще ответчик, и ответчик, как установил суд, является добросовестным. Доказательств обмана не представлено, а равно не представлено доказательств, что лица, убедившие истца по телефону продать квартиру, действовали в интересах покупательницы», – пояснила она.

Кроме того, указала Лебедева, суд учел факт получения от ответчика полной стоимости проданной квартиры, подтвержденный распиской, подлинность которой истцом в процессе рассмотрения дела не оспаривалась.

Обманутая мошенниками женщина обжаловала судебный вердикт. Однако Санкт-Петербургский городской суд согласился с коллегами из районного суда и оставил решение в силе.

Решение вступило в законную силу.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

