«Дело Долиной»: кассация оставила квартиру певице – покупательница обжалует решение в Верховном суде

Второй кассационный суд в Москве признал законными решения Хамовнического суда столицы и Мосгорсуда по резонансному делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Таким образом, суд отклонил жалобу потерпевшей стороны – Полины Лурье, которая приобрела квартиру певицы летом 2024 года, и оставил право собственности на недвижимость за Долиной. Лурье будет обжаловать этот вердикт в Верховном суде России. Напомним, артистка продала свою квартиру Лурье в центре Москвы и позже объявила, что совершила сделку под влиянием мошенников, отдав им деньги. В итоге Долина отсудила квартиру обратно, но деньги добросоветной покупательнице так и не вернула.

Жалоба рассматривалась коллегия из тройки судей в закрытом режиме. На этом настояла юрист певицы, поскольку в ходе слушаний оглашались данные проведенной медицинской экспертизы Долиной, передает РИА «Новости». Сами участницы спора на заседание не пришли.

Покупательница квартиры Ларисы Долиной не согласилась с решением кассации и обратится в Верховный суд. Об этом сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, даже при признании судом сделки недействительной должна применяться двусторонняя реституция, которая предполагает возвращение обеих сторон в первоначальное имущественное положение. «Если Лариса Александровна приобрела право собственности на свою квартиру, то, соответственно, она должна вернуть Полине то, что она получила от нее – это деньги», – пояснила адвокат. Суды нижестоящих инстанций это требование не выполнили.

Напомним, 28 марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к Полине Лурье, оспаривавшей сделку по продаже квартиры в столице. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда было отказано. Сам скандал разгорелся в августе 2024 года, когда под давлением мошенников произошла сделка по продаже 236-метровой квартиры Долиной в Хамовниках, стоимость которой составляет 112 млн рублей. Певица заявила, что стала жертвой телефонных аферистов, которые предположительно находятся на территории Украины

По мнению риелторов, этот судебный прецедент создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Случаи, когда суды встают на сторону жертв мошенников, лишая жилья тех, кто честно купил квартиру, приобретают массовых характер. Российские власти ищут способы защитить добросовестных покупателей, которые приобрели недвижимость у обманутых граждан.

Москва, Наталья Петрова

