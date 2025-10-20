Бабушка решила поиграть в шпиона: люди массово лишаются жилья из-за обмана аферистами пенсионеров

Российские власти ищут способы защитить добросовестных покупателей, которые приобрели недвижимость у жертв мошенников. Суды встают на сторону обманутых граждан, лишая жилья тех, кто честно купил квартиру. Подобные случаи приобретают массовых характер.

В Госдуме предложили расширить функции нотариусов при регистрации сделок купли-продажи недвижимости. В частности, они будут обязаны провести правовую экспертизу, заверяя договор, пишут «Известия». Инициативу направили на рассмотрение в Министерство юстиции. Кроме того, депутаты заявили о необходимости разработать и установить стандарт проверки «чистоты» объекта недвижимости перед удостоверением сделки.

Все чаще в России пенсионеры становятся жертвами мошенников, продают свои квартиры под влиянием аферистов, а деньги переводят на «безопасный счет». Только после этого пожилые люди понимают, что попали под действие преступников, и идут в полицию. В таких случаях суды, как правило, встают на сторону продавцов жилья и расторгают сделку. В результате добросовестные покупатели остаются не только без недвижимости, но и с долгом по ипотеке.

«Мы эти деньги зарабатывали потом и кровью. Потеряли все деньги, потому что бабушка решила поиграть в шпиона», – сетует одна из таких покупательниц, которая вынуждена ютиться с семьей в комнате коммунальной квартиры, так как суд вернул купленную ей недвижимость обманутой пенсионерке.

В действующем законодательстве нотариус при удостоверении сделки проверяет личность и дееспособность сторон, наличие прав собственности и обременений, а также соблюдение формы договора. Однако, сейчас не проводится обязательная комплексная правовая проверка объекта недвижимости, включая анализ истории переходов права, наличие судебных споров и других обстоятельств, способных привести к оспариванию сделки.

По словам аналитиков, мошеннические сделки с недвижимостью в России действительно приняли масштабный характер. Для того чтобы в ситуации с мошенниками доказать свою добросовестность, покупателю мало просто представить документы, подтверждающие факт покупки недвижимости. Важно не пренебрегать юридической экспертизой сделки, которую можно инициировать самостоятельно.

Кроме того, если гражданин сталкивается с ситуацией, когда банк одобрил сомнительную сделку или перевод средств по очевидно мошеннической схеме, он имеет право пожаловаться напрямую в Центробанк.

Москва, Зоя Осколкова

